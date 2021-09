Die katholischen Bischöfe in Deutschland wollen das Verfahren zur Anerkennung des Leids von Opfern sexualisierter Gewalt noch einmal überprüfen.

Mitte Oktober sei deshalb ein Gespräch unter anderem mit Vertretern des Betroffenenbeirats geplant, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda. Grundsätzlich halte man aber daran fest, die Anerkennungsleistungen im Rahmen der üblichen gesetzlichen und gerichtlichen Bedingungen zu zahlen, betonte der Limbuger Bischof. Als Reaktion auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche beschloss die Konferenz zudem Änderungen bei der Personalaktenführung. In der Vergangenheit seien die Unterlagen oft mangelhaft geführt worden, so Bätzing. Das Thema Missbrauch lasse die katholische Kirche nicht los. Man können angesichts dieses dunkelsten Kapitels nicht zur Tagesordnung übergehen.



Die Vollversammlung endet am Abend mit einem Gottesdienst im Fuldaer Dom.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.