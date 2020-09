In Fulda setzt die katholische Deutsche Bischofskonferenz ihre Herbstvollversammlung mit Beratungen unter anderem über die Folgen der Corona-Pandemie für die Kirche fort.

Ihr Vorsitzender, der Limburger Bischof Bätzing, hatte bedauert, dass die Kirche in der Zeit des Lockdowns nicht so präsent habe sein können, wie es wünschenswert gewesen wäre. Das hätten vor allem bestimmte Gruppen zu spüren bekommen, wie etwa alte, pflegebedürftige oder sterbende Menschen.



Wichtige Themen der Vollversammlung sind der Reformprozess unter dem Stichwort "Synodaler Weg" sowie die sexuellen Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche. Mit einer Kunstaktion auf dem Fuldaer Domplatz will die Initiative Eckiger Tisch an die Opfer erinnern. Die Versammlung endet morgen. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie um einen Tag verkürzt.

