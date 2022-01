Ein Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama (etwa 1904-1907) im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhoek. (picture alliance / dpa / Jürgen Bätz)

Die legitimen Vertreter der Opfergruppen müssten - anders als bisher vorgesehen - daran beteiligt werden, hieß es in einer Pressekonferenz. Zugleich riefen sie Außenministerin Baerbock dazu auf, Fehler in dem Abkommen mit der früheren Bundesregierung zu korrigieren. Darin erkennt Deutschland die Taten als Völkermord an.

Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia. Deutsche Truppen hatten Aufstände niedergeschlagen und Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama verübt.