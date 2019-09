Die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche könnten nach Meinung des Politologen Herfried Münkler in vermehrte Konflikte auch kriegerischer Art führen.

An die Stelle von Rationalität trete im politischen Betrieb zunehmend Emotionalität, sagte Münkler der NZZ am Sonntag (Paywall). Das mache Politik gefährlich. Diese Entwicklungen könnten zu einem wirtschaftlichen Abschwung und in ein neues Gegeneinander führen. Daran schließe sich eine Erhöhung des Rüstungsniveaus an, wie es derzeit erkennbar sei, was wiederum in vermehrte Konflikte auch kriegerischer Art münden könne.



Für Münkler befindet sich die derzeitige Parteienlandschaft im Umbruch. In Italien und Frankreich seien die traditionell starken Parteien bereits zerfallen, in Deutschland sei die große Koalition nur noch ein Name für etwas, das gerade noch eine handlungsfähige Koalition darstelle, betonte der Politikwissenschaftler. Für Münkler hat die Entwicklung damit zu tun, dass die klassische liberale Demokratie nicht mehr fraglos als Modell der Zukunft erscheine. Ein großer Teil der Bevölkerung habe kein Vertrauen ins klassische Räsonieren und Abwägen, sondern wolle einen starken Mann an der Spitze. Dieser Teil laufe Leuten wie US-Präsident Trump hinterher, von dem man wisse, dass er notorisch Sachen sage, die nicht stimmen. Ähnlich äußerte sich Münkler über den britischen Premierminister. "Wenn Johnson den Mund aufmacht, kommt zur Hälfte Falsches raus."