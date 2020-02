Der Journalist Heribert Prantl hat an die Bundesregierung appelliert, dem Whistleblower Julian Assange notfalls Asyl zu gewähren. Vor der Anhörung in London über eine mögliche Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die USA sagte Prantl im Deutschlandfunk, es gebe große Zweifel an der Neutralität und der Objektivität des Gerichts.

In dem Verfahren gehe es um die Zukunft der Pressefreiheit, betonte Prantl (Audio-Link). Der politische Druck sei ungeheuer groß. Assanges Aufdeckung von Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan sei von historischer Bedeutung, betonte Prantl. Er halte es für pervers, dass nicht die Kriegsverbrecher verfolgt würden, sondern derjenige, der ihre Taten aufgedeckt habe.

USA verfolgen Assange "mit wütendem Einsatz"

In dem Londonder Verfahren werde sich nun zeigen, ob sich ein rechtsstaatliches Gericht in den großangelegten Versuch der USA einbinden lasse, an Assange ein abschreckendes Beispiel zu statuieren, erklärte Prantl. Der ganze Sinn des Verfahrens gegen Assange bestehe darin, andere Journalisten von der Veröffentlichung geheimgehaltener Informationen abzuhalten.



Die USA verfolgten den Whistleblower mit "wütendem Einsatz" und betrieben eine Kampagne gegen ihn, die darauf ausgerichtet sei, seine Persönlichkeit zu zerstören. In der Folge seien auch bei den Medien die Vorurteile gegen den Whistleblower sehr groß gewesen, räumte Prantl ein. Nun gelte es, einen verdienten Aufklärer zu rehabilitieren.



Die gerichtliche Anhörung über eine Auslieferung Assanges beginnt morgen. Gestern hatten in London mehrere hundert Menschen gegen eine Auslieferung demonstriert, unter ihnen zahlreiche bekannte Künstler.



Der australische Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks sitzt seit dem vergagenen Jahr in britischer Haft. Zuvor hatte er sieben Jahre in der Londoner Botschaft Ecuadors gelebt.