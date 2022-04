Österreichischer Aktionskünstler Hermann Nitsch mit 83 Jahren gestorben. (Daniel Karmann/dpa)

Der Mitbegründer des Wiener Aktionismus entwickelte das sogenannte Orgien-Mysterien-Theater, bei dem er Text, Musik, Malerei und Performance verknüpfte. Bekannt wurde er mit seinen Schüttbildern, bei denen er statt Farbe Blut verwendete. In den 1960er Jahren wurde Nitsch in Österreich als Gotteslästerer und Tierquäler beschimpft. Er ging nach Deutschland und war mehr als drei Jahrzehnte Gastprofessor an der Frankfurter Städelschule. Im Sommer 2021 gab Nitsch sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen und gestaltete das Bühnenbild zu Richard Wagners "Walküre".

