Ursache für solche Brüche oder Hernien - die auch am Nabel oder an einer Narbe auftreten können - ist oft eine angeborene Bindegewebsschwäche. An der Gewebelücke kann der Darm eingeklemmt werden. Als Folge drohen bedrohliche Komplikationen, daher muss meist operiert werden. Je nach Fall kommen dabei ganz unterschiedliche chirurgische Methoden zum Einsatz.

Gesprächsgast:

Dr. Jörg Dörfer, Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantations-, Gefäß- und Kinderchirurgie, Universitätsklinikum Würzburg

Weitere Beiträge:

Reportage:

Fallbeispiel Hernientherapie: Vier Brüche auf einmal operiert

Lennart Pyritz

Radiolexikon: Der Besondere Fall:

Zu schwach, eine Tasse Kaffee zu heben

Mirko Smiljanic

Aktuelle Informationen aus der Medizin:

Häufung von Handfehlbildungen bei Neugeborenen:

Zufall oder gemeinsamer Auslöser?

Kollegengespräch

Volkart Wildermuth

Neue Therapieansätze bei urologischen Tumoren:

Rückblick auf den 71. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Hamburg

Interview mit Kongresspräsident Prof. Dr. Oliver Hakenberg, Urologische Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock

