Reform des Staatsangehörigkeitsrecht

Es sei "völlig absurd", auf Deutsch-Anforderungen zu verzichten, sagte der CSU-Politiker dem Bayerischen Rundfunk. Wenn jemand nach 30 Jahren immer noch nicht Deutsch sprechen könne, habe die Person in der Integration offensichtlich etwas falsch gemacht . Er sehe keinen Anlass, dass sie dann einen deutschen Pass bekommen sollte. Herrmann forderte, sich klar zu "einer" Staatsangehörigkeit zu bekennen. Grünen-Bundestagsfraktionsvize von Notz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man werde künftig der Leistung von Menschen gerecht, die schon lange in Deutschland lebten und längst wichtiger Teil der Gesellschaft seien. Der Vorsitzende des Vereins "Türkische Gemeinde in Deutschland", Sofouglu, lobte die Pläne. Es komme endlich etwas in Bewegung. Zudem habe die Regierung der Stimmung aus der rechten Ecke nicht nachgegeben.