Versorgungsengpässe in den USA

Der Engpass bei Babymilchpulver dürfte durch das Wiederanlaufen der Produktion bei Abbott Nutrition etwas entschärft werden. (Paul Hennessy/SOPA Images via ZU)

Das Unternehmen Abbott Nutrition teilte mit, der Betrieb in dem Werk im Bundesstaat Michigan sei angelaufen, und die ersten Produkte sollten in gut zwei Wochen ausgeliefert werden. Die Schließung der Fabrik hatte die Versorgungsprobleme bei Babymilchpulver deutlich verschärft. Die US-Regierung richtete eine Luftbrücke ein, um die Säuglingsnahrung aus dem Ausland einzufliegen, unter anderem vom US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Die Fabrik in Michigan war nach dem Tod von zwei Säuglingen geschlossen worden. Der Verdacht, dass die Todesfälle auf belastete Babymilch zurückzuführen waren, erhärtete sich nicht. Gleichwohl entdeckte die Arzneimittelbehörde FDA bei der Überprüfung des Werkes aber erhebliche Hygienemängel.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.