Es liest sich ein bisschen wie ein Aprilscherz - aber der Spielehersteller Mattel meint es offenbar ernst.

Er hat einen der absoluten Spieleklassiker umbenannt: Zum 70. Jubiläum wird aus Scrabble in Deutschland "Buchstaben-YOLO". Das Unternehmen sagt, dass heute in der Gesellschaft teilweise ganz anders gesprochen werde als noch vor 70 Jahren. Deswegen habe man sich entschlossen, zeitgemäß zu agieren und vielleicht den ein oder anderen von der Spielekonsole zurück zum Säckchen mit den Buchstaben zu holen. So steht es in der Pressemitteilung.



YOLO steht für "You only live once", also "Du lebst nur einmal" und war Jugendwort des Jahres - im Jahr 2012. Gesicht der neuen Werbekampagne ist MC Fitti. Das letzte Album des Rappers erschien vor vier Jahren. Der Name Scrabble passte übrigens ganz gut zum Spiel, in dem man Buchstaben aus einem Säckchen nachzieht und sie dann zu möglichst gewinnbringenden Wörtern kombinieren muss: Das englische „to scrabble“ bedeutet nämlich so viel wie „wühlen“ oder "herumsuchen".