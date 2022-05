Fußball-Bundesliga

Herthas Präsident Werner Gegenbauer ist zurückgetreten. (picture alliance/dpa | Soeren Stache)

In einer vom Klub verbreiteten Mitteilung betonte der 71-Jährige, die momentanen Unstimmigkeiten mit Investor Lars Windhorst hätten bei seiner Entscheidung keine Rolle gespielt. Diese Auseinandersetzung sei nie eine persönliche gewesen, unterstrich Gegenbauer. Es sei eine Kontroverse zwischen Hertha BSC und der Tennor Holding von Windhorst. Der Unternehmer Windhorst hatte seit seinem Einstieg im Jahr 2019 375 Millionen Euro investiert.

Die Hertha-Mannschaft hatte sich erst am Montagabend durch einen 2:0-Erfolg beim Hamburger SV im Relegations-Rückspiel die weitere Zugehörigkeit zur Bundesliga gesichert. In Berlin wurde seit längerem mit einem Rückzug von Gegenbauer vor der Mitgliederversammlung am Sonntag gerechnet. Dort hätte ihm möglicherweise die Abwahl gedroht.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.