Stents und Bypass-Operationen sind laut einer neuen Studie nicht die einzige Möglichkeit, um bestimmte chronische Herzkrankheiten wirksam zu behandeln.

Eine auf einer Fachkonferenz in den USA vorgestellte Studie empfiehlt, solche Eingriffe seltener zu planen. Bei chronischen Erkrankungen wie Arteriosklerose sei eine Kombination von Medikamenten und Änderungen des Lebensstils mindestens ebenso wirksam, um etwa das Infarktrisiko zu senken. Patienten mit durch ihre chronische Herzerkrankung bedingten Brustschmerzen profitierten dagegen deutlich von einem solchen Eingriff. Die Schmerzen ließen demnach deutlicher nach als bei der Einnahme von Medikamenten.



Unter Kardiologen war eine Kontroverse darüber entbrannt, von welcher Therapie Patienten, die unter Arteriosklerose leiden, aber nicht akut infarktgefährdet sind, am ehesten profitieren. Die durch das US-Gesundheitsministerium geförderte Studie stützt damit Ergebnisse einer ähnlichen Untersuchung, die vor 12 Jahren erschienen war. Mediziner, die nicht an der aktuellen Studie beteiligt waren, sprachen von einem "Meilenstein". Patienten und Ärzte könnten nun fundiert Vorteile und Risiken abwägen.