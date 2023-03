Israels Präsident

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog schlägt im Streit um eine Justizreform einen Kompromiss vor (Archivbild). (Ilia Yefimovich / dpa / Ilia Yefimovich)

Herzog sagte am Abend in einer Ansprache, Veränderungen in der Machtverteilung zwischen den drei Gewalten seien zwar notwendig. Dazu sei jedoch ein breiter Konsens nötig. Der israelische Präsident veröffentlichte im Internet einen Plan, der nach seinen Worten gleichzeitig das Parlament und die Regierung stärken sowie eine unabhängige Justiz gewährleisten solle.

Während die Opposition Gesprächsbereitschaft signalisierte, wies Ministerpräsident Netanjahu den Kompromissvorschlag vor seiner Abreise nach Berlin zurück. Der israelische Regierungschef ist mittlerweile in Deutschland eingetroffen. Im Laufe des Tages will er Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier treffen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.