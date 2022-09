Israels Staatspräsident Herzog und Bundespräsident Steinmeier im KZ Bergen-Belsen (AFP / RONNY HARTMANN)

Herzog erklärte, Deutschland und Israel müssten gemeinsam die Heimstätte sein für das jüdische Volk. Steinmeier nannte die Freundschaft der beiden Länder ein großes Geschenk. Beim Rundgang über das Gelände legten beide Politiker an der Gedenkwand für die mehr als 72.000 Toten des Lagers sowie am jüdischen Mahnmal Kränze nieder. Britische Soldaten hatten das Konzentrationslager im April 1945 befreit. Unter den Befreiern war auch Herzogs Vater Chaim.

Zuvor hatte Herzog an Deutschland appelliert, die Erinnerung an die Ermordung der Juden im Nationalsozialismus wachzuhalten. Er sagte in seiner Rede vor dem Bundestag, Deutschlands Erfolg beruhe auch auf seiner Verpflichtung der Vergangenheit gegenüber. Zugleich rief er zu einem kompromisslosen Vorgehen gegen Antisemitismus und Rassismus auf. Es sei eine tägliche Verpflichtung, sich hassverbreitenden Stimmen entgegenzustellen - sei es im Internet, auf der Straße oder in politischen Machtzentren.

