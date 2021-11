Hessen verschärft die Corona-Regeln.

Nach Angaben der Landesregierung müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, etwa bei 3G-Veranstaltungen künftig einen aktuellen PCR-Test vorlegen. Ein Antigen-Schnelltest reicht nicht mehr aus. Die PCR-Pflicht betrifft konkret die Innenbereiche bei Veranstaltungen, Messen und im Kulturbetrieb, in Freizeiteinrichtungen, Sport- und Gaststätten sowie Spielhallen. Hessen hatte bereits in der vergangenen Woche die Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern verschärft.

