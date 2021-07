Die von Rassisten und Rechtsradikalen angefeindete Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz hat die hessische Landesregierung für die Weiterleitung ihrer geschützten Privatanschrift an alle Fraktionen im Landtag kritisiert.

So gehe man nicht mit gesperrten Daten um, sagte sie der "Frankfurter Rundschau". Ihre sowie die Adresse der Kita ihrer Tochter dürften nicht einfach ungeschwärzt in Akten gelangen. Zudem habe ihre Bedrohung nichts mit dem Thema der Akten zu tun. Nach Informationen der Zeitung befinden sich die Daten in den Akten für den Lübcke-Untersuchungsausschuss. Dieser befasst sich mit dem Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019. Im Landtag sind CDU, Grüne, SPD, FDP, Linke und AfD vertreten.



Die in Marburg geborene Anwältin mit türkischen Wurzeln hatte im NSU-Prozess die Angehörigen eines der Opfer des rechtsextremistischen Mördertrios vertreten. Danach hatte sie über fast drei Jahre hinweg mit "NSU 2.0" gezeichnete Mails und Faxe mit Todesdrohungen gegen sich und ihre Familie bekommen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.