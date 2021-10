Für den öffentlichen Dienst in Hessen haben Gewerkschaften und Innenministerium eine Tarifeinigung erzielt.

Danach erhalten die mehr als 45.000 Angestellten insgesamt vier Prozent mehr Gehalt, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Die Erhöhung erfolgt in zwei Schritten. Hinzu kommen tausend Euro an Corona-Sonderzahlungen. Innenminister Beuth bezeichnete das Ergebnis als fairen Kompromiss mit einem ordentlichen Ergebnis. Hessen ist nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und verhandelt seine Abschlüsse daher getrennt. Für die übrigen Bundesländer fordern die Gewerkschaften fünf Prozent mehr Lohn, monatlich jedoch mindestens 150 Euro.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.