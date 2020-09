Hessen hebt die coronabedingten Besuchsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime auf.

Es werde keine verbindlichen Vorgaben des Landes zur Dauer und Anzahl der Besuche mehr geben, teilten Staatskanzlei und Sozialministerium in Wiesbaden mit. Die neue Regelung gelte ab dem 29. September. Maßgeblich seien nun die jeweiligen Schutzkonzepte und Hygienepläne der Einrichtungen. Zur Begründung wurde auf eine rückläufge Entwicklung des Infektionsgeschehens in den Einrichtungen verwiesen. Dies sei vor allem ein Verdienst der Menschen in den Alten- und Pflegeheime, die sich an die Hygiene- und Abstandsregeln gehalten und umgesetzt hätten, sagten Ministerpräsident Bouffier und Gesundheitsminister Klose.



Bislang durften Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in Hessen innerhalb einer Kalenderwoche nur dreimal eine Besucherin oder einen Besucher empfangen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.