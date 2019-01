Der CDU-Politiker Bouffier ist wieder zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt worden.

Der 67-Jährige erhielt in der konstituierenden Sitzung des Landtags in Wiesbaden 69 Stimmen. Das entspricht der Anzahl der Mandate der Koalition aus CDU und Grünen. Das Bündnis verfügt in seiner Wiederauflage über eine Mehrheit von genau einem Sitz.



Bouffier wurde 2010 als Nachfolger von Ministerpräsident Koch zum Regierungschef gewählt, damals in einer schwarz-gelben Koalition. 2014 wurde dann in Hessen ein schwarz-grünes Bündnis gebildet - wieder mit Bouffier als Ministerpräsident.