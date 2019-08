Hessens Ministerpräsident Bouffier hat angedeutet, bereits vor Ende der Legislaturperiode aus dem Amt zu scheiden.

Es spreche viel dafür, das Amt noch vor Ende 2024 an einen Nachfolger zu übergeben, sagte der CDU-Politiker dem Hessischen Rundfunk. Mit Blick auf die morgigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sprach sich Bouffier gegen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus. Für die CDU würde es politischen Selbstmord bedeuten, wenn sie "an dieser Front" einknicke.