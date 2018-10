Bei der Landtagswahl in Hessen haben sich ähnlich wie vor zwei Wochen in Bayern viele Wähler von den in Berlin regierenden Parteien abgewandt.

CDU und SPD kommen ausweislich der aktuellen Hochrechnungen auf Verluste von je von etwa elf Punkten. Die CDU liegt zwischen 27 und 28 Prozent, die SPD zwischen 19 und 20 Prozent. Die Grünen schließen zu den Sozialdemokraten auf. Die AfD liegt bei 12 Prozent. Für Grüne und AfD wäre das je ein Plus von 8 Punkten. Die FDP steht in den Hochrechnungen bei knapp 8 Prozent, die Linke bei etwa 6 Prozent.



Ministerpräsidenten Bouffier von der CDU erhob den Anspruch, auch die neue Regierung zu führen. SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel ließ seine politische Zukunft offen. Die bisher mit der CDU regierenden Grünen erklärten, sie machten ihre Bündnisentscheidung von den Inhalten abhängig. Nach jetzigem Stand könnte im Wiesbadener Landtag eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition möglich sein. Aber auch Schwarz-Rot und mehrere Dreierbündnisse sind möglich.



Die Wahlbeteiligung lag bei gut 67 Prozent. 2013 waren es noch gut 73. Damals fanden aber auch gleichzeitig Bundestagswahlen statt.