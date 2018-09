Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Hessen hat sich Ministerpräsident und CDU-Landeschef Bouffier klar von der AfD abgegrenzt.

Bouffier sagte in Wiesbaden, wer Hetze und Hass verbreite, der habe mit der CDU nichts gemein. Die AfD radikalisiere sich immer stärker und wolle die Gesellschaft spalten. Parteien, die nicht zu 100 Prozent auf dem Boden der Verfassung stünden, könnten für die CDU kein Ansprechpartner sein. Das gelte sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei. Die hessische CDU will am Samstag auf einem Parteitag in Offenbach ihr Landtagswahlprogramm beschließen. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.