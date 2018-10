Hessens Ministerpräsident Bouffier will noch in dieser Woche Sondierungsgespräche mit den Grünen, der SPD und der FDP führen.

Der CDU-Politiker sagte am Abend in Hofheim, damit könne man hoffentlich schon am Donnerstag beginnen. Hessen solle bald wissen, wie es im Bundesland weitergehe.



Bei der Landtagswahl hatten sich viele Wähler von der CDU, aber auch von der SPD abgewendet. Es profitierten die Grünen und die AfD. Auch FDP und Linke sind im kommenden Landtag.



Bouffier selbst strebt nach eigenen Worten eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen an. Ein Zweierbündnis komme für ihn eher in Betracht als Dreierbündnisse, sagte er im Hessischen Rundfunk.