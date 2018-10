Nach der Landtagswahl in Hessen will die CDU am Donnerstag erste Sondierungsgespräche führen.

Nach Angaben aus der Landtagsfraktion der Partei soll zunächst mit den Grünen, dann mit der SPD und zum Schluss mit der FDP konferiert werden. CDU und Grüne hatten am Sonntag eine knappe Mehrheit für eine Neuauflage ihres Regierungsbündnisses erzielt. Ministerpräsident Bouffier von der CDU will dennoch mit SPD und FDP sprechen. Auch die Grünen planen, mit den beiden Parteien in Kontakt zu treten.