Die CDU in Hessen hat den Grünen Koalitionsverhandlungen für eine Regierungsbildung angeboten.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren sei eine gute Grundlage für ein stabiles und verlässliches Bündnis auch in der nächsten Wahlperiode, sagte Ministerpräsident Bouffier nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Wiesbaden. Ein schwarz-grünes Bündnis hätte eine knappe Mehrheit von einem Mandat. Der Landesvorsitzende der Grünen, Klose, hatte zuvor erklärt, seine Partei wolle weiterregieren. Die Neuauszählung war notwendig geworden, weil am Abend der Landtagswahl in einigen Wahlbezirken die vorläufigen Ergebnisse nur geschätzt wurden.