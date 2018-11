Die hessische CDU will am kommenden Wochenende entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen über eine gemeinsame Landesregierung führt.

Das teilte der hessische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Bouffier gestern abend nach einem weiteren Sondierungsgespräch mit den Grünen in Wiesbaden mit. Bouffier präferiert eine Fortsetzung des seit 2013 regierenden schwarz-grünen Bündnisses. Dieses würde im neuen Landtag allerdings nur über eine Mehrheit von einer Stimme verfügen. Die CDU will in dieser Woche auch noch einmal mit SPD und FDP sprechen.