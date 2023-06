Boris Rhein (CDU) ist Spitzenkandidat seiner Partei für die im Herbst anstehende Landtagswahl in Hessen (dpa/Arne Dedert)

Auf den 51-Jährigen entfielen alle abgegebenen 312 Delegiertenstimmen. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Für die SPD tritt Bundesinnenministerin Faeser als Spitzenkandidatin an, für die Grünen der hessische Wirtschaftsminister Al-Wazir.

