In Hessen hat die CDU dem Koalitionsvertrag mit den Grünen zugestimmt.

Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, teilte die Partei per Twitter nach einer Sitzung des CDU-Landesausschusses in Nidda mit. Die Grünen entscheiden ebenfalls heute auf einer Landesmitgliederversammlung in Hofheim am Taunus über den Vertrag, der morgen unterzeichnet werden soll.



Bei der Landtagswahl Ende Oktober hatten die Grünen deutliche Stimmenzuwächse verzeichnet; sie sollen deshalb mehr Ministerämter erhalten. Schwarz-Grün regiert seit Anfang 2014 in Hessen.