In Hessen haben CDU und Grüne den Vertrag über die Fortführung der gemeinsamen Landesregierung gebilligt.

Der CDU-Landesausschuss votierte in Nidda einstimmig für den Koalitionsvertrag. In Hofheim am Taunus stimmte auch eine Landesmitgliederversammlung der Grünen dem Abkommen zu. Es soll morgen unterzeichnet werden.



Bei der Landtagswahl Ende Oktober hatten die Grünen deutliche Stimmenzuwächse verzeichnet; sie erhalten deshalb künftig vier anstatt wie bisher zwei Ministerien. Schwarz-Grün regiert seit Anfang 2014 in Hessen. Die neue Koalition verfügt nur über die Mehrheit von einer Stimme im Landtag.