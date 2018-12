CDU und Grüne wollen ihr Regierungsbündnis in Hessen fortsetzen. Nach mehr als elfstündigen Verhandlungen einigten sich beide Parteien am frühen Morgen auf einen neuen Koalitionsvertrag. Ministerpräsident Bouffier und sein Stellvertreter Al-Wazir von den Grünen zeigten sich zufrieden mit dem ausgehandelten Papier.

Bouffier betonte, es sei ein Koalitionsvertrag vereinbart worden, der gut für die Zukunft Hessens sei. "Wir bauen auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit auf, die wir die letzten Jahre gepflegt haben". Al-Wazir sagte, das Wahlergebnis habe die Regierungspartner vor neue Herausforderungen gestellt. Man habe sich bei den Gesprächen auch neu kennengelernt.



Inhaltliche Details des Koalitionsvertrages wurden noch nicht bekanntgegeben. Das gemeinsame Papier soll am Donnerstag vorgestellt werden. Wegen der veränderten Kräfteverhältnisse sollen die Grünen aber in der neuen hessischen Landesregierung zusätzliche Ressortverantwortung bekommen.



Schon am kommenden Samstag sollen dann ein Kleiner Parteitag der CDU und die Mitgliederversammlung der Grünen den Koalitionsvertrag billigen.



Bei der Landtagswahl am 28. Oktober war die CDU auf 27 Prozent abgestürzt. Die Grünen erreichten ein neues Rekordergebnis von 19,8 Prozent. Die bereits seit fünf Jahren regierende schwarz-grüne Koalition hat damit in der kommenden Legislaturperiode eine äußerst knappe Mehrheit. Die beiden Parteien hatten seit dem 19. November über die Neuauflage ihrer Koalition verhandelt.