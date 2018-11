Bei der Landtagswahl in Hessen sind in einigen Wahlbezirken in Frankfurt die Stimmen offenbar nicht regulär ausgezählt, sondern nur geschätzt worden.

Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf den Kreiswahlausschuss. Der Leiter der städtischen Geschäftsstelle Wahlen, Grochocki, verwies demnach auf Probleme mit dem internetbasierten landesweiten Stimmerfassungssystem. Das zum ersten Mal eingesetzte System sei so überlastet gewesen, dass Mitarbeiter sich nicht mehr hätten anmelden können. Sie hätten die Ergebnisse von Hand notiert und es sei zu Übertragungsfehlern gekommen. Komplett ausgebliebene Ergebnisse seien aufgrund der Resultate in benachbarten Stimmbezirken geschätzt worden. Außerdem wurden dem Bericht zufolge Ergebnisse von Parteien vertauscht, Zahlen verdreht und Stapel mit Stimmzetteln vergessen. Die Korrekturen könnten zu einer Verschiebung im Kräfteverhältnis der Parteien und neuen Koalitionsoptionen führen, heißt es. So könnte die SPD den knappen Rückstand von 94 Stimmen gegenüber den Grünen aufholen und zweitstärkste Kraft im Land werden.



Das endgültige amtliche Gesamtergebnis für Hessen soll Ende nächster Woche mitgeteilt werden.