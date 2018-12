Die Ermittlungen gegen Polizisten in Hessen sind offenbar ausgeweitet worden.

Wie die "Frankurter Allgemeine Zeitung" meldet, wurde eine Dienststelle im Landkreis Marburg-Biedenkopf durchsucht. Dem Bericht zufolge gibt es außerdem weitere Verdachtsfälle in anderen Präsidien.



Das hessische Landeskriminalamt ermittelt gegen fünf Polizisten aus Frankfurt am Main, die fremdenfeindliche und extremistische Nachrichten und Fotos ausgetauscht haben sollen. Bei den Ermittlungen geht es auch um Drohungen gegen eine türkischstämmige Anwältin.



Der CDU-Abgeordnete Middelberg warnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" davor, die Polizei wegen der Vorfälle unter Generalverdacht zu stellen.