Ermittler in Hessen haben in Zusammenhang mit rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei die Wohnungen und Arbeitsplätze von sechs Verdächtigen durchsucht.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte, handelt es sich um Beamte eines Spezialeinsatzkommandos. Ihnen und weiteren Polizeibeamten wird unter anderem vorgeworfen, in Messengerdiensten volksverhetzende Inhalte verbreitet zu haben. Insgesamt werde in dem Zusammenhang seit April gegen 19 aktive und einen ehemaligen Polizisten ermittelt. Ihnen wurde das Führen der Dienstgeschäfte verboten. Einer solle suspendiert werden, hieß es.



Der hessische Innenminister Beuth, CDU, sagte, die Razzia sollte "nun auch dem letzten Polizisten deutlich machen, dass jeglichem Fehlverhalten konsequent strafrechtlich und disziplinarisch nachgegangen wird". Er habe mehrfach deutlich gemacht, dass er ein solches Verhalten nicht dulde. Unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen stehe für ihn fest, dass keiner der Beschuldigten künftig in einer hessischen Spezialeinheit arbeiten werde.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.