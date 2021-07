Eine unabhängige Expertenkommission fordert umfangreiche Reformen bei der hessischen Polizei im Kampf gegen Rechtsextremismus in den eigenen Reihen.

Für die Polizei in Hessen sei ein kritischer Moment erreicht, sagte die Vorsitzende des Gremiums, Nußberger, in Wiesbaden. Die Vielzahl der Vorfälle habe zu einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung geführt.



Hintergrund für das Einsetzen der Expertengruppe waren die unerlaubten polizeilichen Datenabfragen im zeitlichen Zusammenhang mit den rechtsextremen "NSU-2.0"-Drohschreiben. Zudem gibt es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen rechtsextremer Inhalte in Chats von hessischen Polizisten.



Konkret machten sich die Experten in ihren Empfehlungen dafür stark, dass künftige Polizeianwärter regelhaft vom Landesamt für Verfassungsschutz überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.