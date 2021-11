Nach der tödlichen Fahrt eines Autos in eine Gruppe von Kindern in Nordhessen geht die Polizei nicht mehr von einem Unfall aus.

Nach Zeugenaussagen bestehe der dringende Verdacht, dass der Fahrer das Auto absichtlich in die Schülergruppe gelenkt habe, teilte die Staaatsanwaltschaft Kassel mit. Sie ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes und der gefährlichen Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter befindet sich inzwischen in der Psychatrie. Man vermute, dass der 30-Jährige an einer beträchtlichen psychiatrischen Erkrankung leide, hieß es.



Bei dem Vorfall am Freitag vor einer Kindertagesstätte in der Stadt Witzenhausen war eine Achtjährige getötet worden. Zwei weitere Mädchen wurden schwer verletzt.

