In Hessen hat es erste Sondierungen über die künftige Regierung gegeben.

Vertreter der CDU kamen in Geisenheim im Rheingau nacheinander mit Verhandlern von Grünen, SPD und FDP zusammen. Anschließend war jeweils von einer konstruktiven Atmosphäre die Rede. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. In der Landeshauptstadt Wiesbaden gab es heute zudem Gespräche der Grünen mit SPD und FDP.



Die Sondierungen sollen in der nächsten Woche weitergehen. CDU und Grüne wollen sich am Montag wieder treffen. Auch in den anderen Konstellationen soll es weitere Gespräche geben. Die FDP stellte allerdings klar, keine Sondierungen mit Grünen und SPD über ein Dreier-Bündnis mehr zu führen. Damit scheidet ein sogenanntes Ampel-Bündnis als Option für die Regierungsbildung aus.



Die CDU war bei der Landtagswahl in Hessen am vergangenen Sonntag trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft geworden und präferiert eine Neuauflage der noch regierenden schwarz-grünen Koalition. Es ist aber auch ein schwarz-rotes Bündnis möglich. Beide Koalitionen hätten eine Mehrheit von einer Stimme. Rechnerisch möglich wäre auch ein Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP.