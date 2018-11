In Hessen wird es keine sogenannte Ampel-Koalition zwischen SPD, FDP und Grünen geben.

Landes-Generalsekretärin Stark-Watzinger sagte in Wiesbaden, man sei inhaltlich zu weit auseinander. In Geisenheim waren Vertreter der CDU mit Delegationen der drei Parteien zusammengekommen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die Sondierungen sollen in der nächsten Woche weitergehen.



Die CDU war bei der Landtagswahl in Hessen am vergangenen Sonntag trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft geworden. Ministerpräsident Bouffier bevorzugt eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition.