Im Hessischen Landtag soll heute der neue Finanzminister Michael Boddenberg vereidigt werden.

Der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende wird Nachfolger von Thomas Schäfer, der am vergangenen Wochenende zu Tode gekommen war. Die Polizei geht davon aus, dass sich der 54-Jährige das Leben genommen hat. Am Dienstag hatte Ministerpräsident Bouffier Boddenberg zum Finanzminister ernannt. Der Landtag in Wiesbaden muss ihn mit einfacher Mehrheit bestätigen. Danach kann er vereidigt werden.