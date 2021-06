16 Monate nach dem Anschlag von Hanau rückt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im hessischen Landtag in Wiesbaden näher.

Nach der SPD sprachen sich heute auch die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen sowie die Linksfraktion für eine parlamentarische Aufklärung der Ereignisse aus. Im Mittelpunkt steht, ob sich die Polizei in dem Fall richtig verhalten hat.



Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.