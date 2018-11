Nach der Verkündung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl in Hessen will der Frankfurter FDP-Chef Lieb die Wahl anfechten.

Lieb sagte der "Frankfurter Neuen Presse", er werde dies dem Vorstand des Kreisverbandes vorschlagen und Strafanzeige gegen Unbekannt wegen zahlreicher Wahlpannen stellen. Nur wenn diese von unabhängiger Seite aufgeklärt würden, ließen sich alle Zweifel an den Ergebnissen ausräumen. - Über die Rechtmäßigkeit muss das Wahlprüfungsgericht entscheiden. Letztlich gab es aber zum vorläufigen Ergebnis keine Verschiebungen bei den Prozentzahlen der Stimmen und der Sitzverteilung.



Die CDU hatte den Grünen gestern Koalitionsverhandlungen für eine Regierungsbildung angeboten. Ministerpräsident Bouffier bezeichnete eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren als gute Grundlage für ein stabiles und verlässliches Bündnis auch in der nächsten Wahlperiode. Ein schwarz-grünes Bündnis hätte eine knappe Mehrheit von einem Mandat.