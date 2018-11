Die Freien Wähler in Hessen wollen das Ergebnis der Landtagswahl anfechten.

Das habe der Landesvorstand entschieden, sagte Parteichef Eroglu der "Frankfurter Neuen Presse". Am Samstag werde man den Beschluss einem kleinen Parteitag zur Abstimmung vorlegen. Es gehe darum, dass systematischen Fehlern bei der Landtagswahl nachgegangen werde. Nach Angaben aus der Partei gibt es noch 23 auffällige Wahlkreise in denen etwa Ergebnisse vertauscht worden sein könnten.



Bei der Wahl am 28. Oktober hatte es mehrere Pannen gegeben. Nachzählungen brachten aber keine Veränderung bei der Sitzverteilung im hessischen Landtag mit sich.