Der getötete Regierungspräsident von Kassel, Lübcke, ist beigesetzt worden.

Mehrere hundert Trauergäste waren bei der Beerdigung in Lübckes Heimatort Wolfhagen-Istha anwesend. Bereits vorgestern hatte es in Kassel einen Trauergottesdienst für den CDU-Politiker gegeben, an dem mehr als 1.300 Menschen teilnahmen.



Der 65-jährige hatte vor zwei Wochen leblos auf der Terrasse seines Wohnhauses gelegen. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Motiv und Täter sind nach wie vor unbekannt.