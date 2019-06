Der getötete Regierungspräsident von Kassel, Lübcke, ist beigesetzt worden.

Mehrere hundert Trauergäste waren bei der Beerdigung in Lübckes Heimatort Wolfhagen-Istha anwesend. Bereits am Donnerstag hatte es in Kassel einen Trauergottesdienst für den CDU-Politiker gegeben, an dem mehr als 1.300 Menschen teilnahmen.



Der 65-jährige war vor zwei Wochen regungslos auf der Terrasse seines Wohnhauses gefunden worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Motiv und Täter sind nach wie vor unbekannt.