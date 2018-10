Bei der Landtagswahl in Hessen zeichnen sich schwierige Mehrheitsverhältnisse ab.

Den jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge würde die bisherige schwarz-grüne Koalition eine Mehrheit knapp verfehlen. Sie müsste einen weiteren Regierungspartner hinzunehmen. Eine andere Möglichkeit wäre ein Bündnis aus CDU und SPD.



Ähnlich wie vor zwei Wochen in Bayern haben sich viele Wähler von den in Berlin regierenden Parteien abgewandt. Die CDU liegt knapp über 27 Prozent, die SPD knapp unter 20 Prozent. Beide verloren jeweils rund zehn Prozentpunkte. Die Grünen kommen ebenfalls auf rund 20 Prozent. Die AfD liegt bei 12 Prozent. Für Grüne und AfD wäre das je ein Plus von 8 Punkten. Die FDP steht in den Hochrechnungen bei knapp 8 Prozent, die Linke bei etwa 6 Prozent.



Ministerpräsidenten Bouffier von der CDU reklamierte die erneute Regierungsbildung für sich. SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel ließ seine politische Zukunft offen. Die bisher mit der CDU regierenden Grünen erklärten, sie machten ihre Bündnisentscheidung von den Inhalten abhängig.



Die Wahlbeteiligung lag bei rund 67 Prozent. 2013 waren es noch gut 73. Damals fand aber gleichzeitig die Bundestagswahl statt.