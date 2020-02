Fast die Hälfte aller Polizistinnen und Polizisten in Hessen belastet nach eigener Aussage der Vorwurf, fremdenfeindlich oder rassistisch zu sein.

Das geht aus einer Studie hervor, die Landesinnenminister Beuth und Polizeipräsident Münch vorgestellt haben. Rund 44 Prozent der Befragten geben das demnach an. Nur das Überbringen von Todesnachrichten belastet noch mehr Beamte (58 Prozent). 66 Prozent stimmen der Aussage zu, Einwanderer machten das Land bunter oder vielfältiger. Nur jeder Vierte ist der Meinung, es bestehe die Gefahr, dass Deutschland ein islamisches Land werde. Zum Vergleich: Die Deutschen insgesamt stimmen zu 38 Prozent dieser Aussage zu.



Unter Verweis auf die Umfrage wertet Beuth die rechtsextremistischen Verdachtsfälle bei der Polizei in dem Bundesland als Einzelfälle. Die Ergebnisse der Studie bestätigten ihn in dieser Auffassung. Die Beamtinnen und Beamten sehen sich selbst zu 64 Prozent in der politischen Mitte angesiedelt. Knapp 19 Prozent sehen sich als "mäßig rechts", 13 Prozent als "mäßig links". Als "rechts" bezeichnen sich 1,6 Prozent der hessischen Polizisten und weitere 0,1 Prozent als "ausgeprägt rechts". "Links" sehen sich zwei Prozent, 0,2 Prozent "ausgeprägt links". 97 Prozent halten die parlamentarische Demokratie "eher" oder "voll und ganz" für die beste Staatsform.



Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Schaus, erklärte hingegen, das Landeskriminalamt habe bei 65 Polizisten einen Verdacht rechtsradikaler und rassistischer Einsteillungen formuliert. Vor diesem Hintergrund könne nicht von Einzelfällen gesprochen werden. Die FDP-Landtagsfraktion sieht ihre Kritik an einer mangelnden Personalausstattung durch die Ergebnisse bestätigt. Grund für Unzufriedenheit hessischer Polizisten seien fehlende Aufstiegs- und Beförderungsmöglichkeiten sowie Gewalt gegen Polizeibeamte. Ähnlich äußerte sich die Innenexpertin der mit der CDU regierenden Grünen, Goldbach.



Nach den Worten des Innenministers wird derzeit noch gegen 13 Polizeibeamte in Hessen wegen des Verdachts rechtsextremistischer Betätigung ermittelt. Sechs weitere wurden bereits aus dem Polizeidienst entlassen, bei einem Beamten werde die Entlassung gerade vorbereitet. In 17 weiteren Fällen habe sich der Verdacht nicht bestätigt, ein Beschuldigter kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben.



Im Auftrag der Landesregierung hatten von November bis Dezember die rund 17.000 hessischen Polizisten, Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte an der bundesweit bisher einmaligen Befragung teilnehmen können. Tatsächlich nahmen den Angaben zufolge 4277 Frauen und Männer teil, was einer "sehr guten" Rücklaufquote von 25 Prozent entspreche. Das hessische Kompetenzzentrum gegen Extremismus soll eine umfassende Analyse der Ergebnisse erarbeiten.