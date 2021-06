Im Zusammenhang mit rechtsextremen Chats bei der hessischen Polizei wird auch wegen des Anfangsverdachts der Kinderpornografie ermittelt.

Innenminister Beuth sagte im Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden, in einer der Chatgruppen seien Inhalte geteilt worden, bei denen sich dieser Verdacht ergeben habe. Die Chat-Inhalte, die kürzlich wegen Rechtsextremismusverdachts zur Auflösung des Spezialeinsatzkommandos in Frankfurt am Main geführt hatten, seien überwiegend straffrei, betonte der CDU-Politiker. Aus den weiterhin laufenden Ermittlungen habe das Landeskriminalamt den Eindruck gewonnen, dass die Kanäle nicht vornehmlich radikal geprägt gewesen seien. Schuldhaftes Verhalten der einzelnen Teilnehmer müsse jeweils individuell bewertet werden, erklärte Beuth.

