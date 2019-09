Bundespolitiker von CDU, SPD und FDP haben scharf kritisiert, dass Vertreter ihrer Parteien im hessischen Altenstadt einen Politiker der rechtsextremen NPD zum Ortsvorsteher gewählt hatten.

SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte, die Wahl wieder aufzuheben. Die Sozialdemokraten hätten eine klare Haltung: Nicht mit Nazis zu kooperieren. Das gelte im Bund, im Land sowie in den Kommunen. Verteidigungsstaatssekretär Tauber von der CDU betonte, wer als Demokrat Radikalen den Weg in ein Staatsamt ebne, gehe unverantwortlich und geschichtsvergessen mit seinem Mandat um und sei in der CDU und auf einer CDU-Wahlliste untragbar. Der Parlamentsgeschäftsführer der FDP im Bundestag, Buschmann, äußerte sich ähnlich.



Alle anwesenden Vertreter des Ortsbeirats von Altenstadt-Waldsiedlung, darunter Vertreter von CDU, SPD und FDP, hatten am Donnerstagabend den stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden Jagsch zum Vorsteher gewählt.