Die hessische Landesregierung will das drohende Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge in Frankfurt am Main stoppen.

Ministerpräsident Bouffier und Umweltministerin Hinz kündigten Berufung gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden an. Dieses hatte entschieden, dass zum ersten Februar 2019 Fahrverbote erlassen werden können. Die Landesregierung argumentiert, der Einsatz von Elektrobussen, der Ausbau von Radwegen sowie die Umrüstung von Diesel-Fahrzeugen hätten den gleichen Effekt wie Fahrverbote.