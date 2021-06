Der Alterspräsident des hessischen Landtags, Rolf Kahnt, ist aus der AfD ausgetreten.

Der AfD-Landesverband Hessen teilte mit, Kahnt habe die Entscheidung damit begründet, dass es in der Partei "zunehmend rechtsextreme Entwicklungen" gebe. Der Landesverband warf Kahnt wiederum vor, er habe anderen Parteien gefallen wollen. Die hessische AfD-Fraktion hatte Kahnt bereits im Oktober wegen "unkollegialen" Verhaltens ausgeschlossen. Damals hieß es, der Abgeordnete und seine Fraktion hätten sich "entfremdet".



AfD-Landessprecher Klaus Herrmann sagte, Kahnt habe sich in seiner Zeit als Landessprecher von 2015 bis 2017 "Verdienste in der Aufbauarbeit für die Partei erworben". Mit der Zeit habe sich die Zusammenarbeit aber immer schwieriger gestaltet. Auf die Ablehnung der AfD durch die anderen Fraktionen habe Kahnt reagiert, "indem er ihnen, ohne Rücksicht auf die politischen Positionen der AfD, zunehmend zu gefallen suchte", führte Herrmann aus.

