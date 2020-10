Mehr als tausend Menschen haben sich nach Angaben der Veranstalter an Menschenketten zum Protest gegen die Rodung des Dannenröder Waldes beteiligt.

Wie das Netzwerk Campact mitteilte, fand eine der Aktionen am Waldrand des von Abholzung bedrohten Gebietes bei Dannenrod in Hessen statt, eine zweite vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin. Gegen die Abholzung des Waldes für den geplanten Bau der Autobahn A49 gibt es seit Wochen Proteste. Die Rodung sei kein lokales Problem in Hessen, sondern Ausdruck einer verfehlten Verkehrspolitik, hieß es. Statt immer neuer Straßen brauchen man eine echte Verkehrswende - und klimaneutrale Infrastruktur.



Die an der hessischen Landesregierung beteiligten Grünen distanzierten sich in einer Erklärung von dem Autobahnbau. Dieser könne aber nur auf Bundesebene gestoppt werden, betonten sie. Der Landesvorstand begrüßte ausdrücklich den friedlichen Protest gegen das Vorhaben. Umweltschützer werfen den Grünen allerdings vor, in Hessen nicht alle Möglichkeiten zum Stopp des Verkehrsprojekts ausgeschöpft und diesem auch im Koalitionsvertrag mit der CDU zugestimmt zu haben.



Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.